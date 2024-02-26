Фатюшина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1905
Сын: Фатюшин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Головина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
13.01.1913
Дочь: Ковайкина Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фатюшин Валентин Гаврилович
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович
Смерть
1924