Фатюшина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатюшина Александра Васильевна

Фатюшина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1905

Сын: Фатюшин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Головина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
13.01.1913

Дочь: Ковайкина Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фатюшин Валентин Гаврилович

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Фатюшин Гаврил Тихонович

Смерть
1924
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close