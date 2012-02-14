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Фатюшин Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1944

Дата смерти

14.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1944

Отец: Фатюшин Василий Гаврилович

Мать: Фатюшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.02.2012
Ростов
Причина смерти: Рак
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