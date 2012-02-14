Фатюшин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1944
Дата смерти14.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1944
Рождение ребёнка
05.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.2012
Ростов
Причина смерти: Рак