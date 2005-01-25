Фатюшина (Подманкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатюшина (Подманкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1911

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911

Отец: Гуров Иван Иванович

Мать: Подманкова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Суровцева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
17.06.1937

Сын: Фатюшин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
02.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Степняк, Казахстан
Рождение ребёнка
11.06.1944

Сын: Фатюшин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Смерть
25.01.2005
Каменск-Уральск
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