Фатюшина (Подманкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1911
Дата смерти25.01.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Суровцева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
17.06.1937
Сын: Фатюшин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
02.08.1940
Степняк, Казахстан
Рождение ребёнка
11.06.1944
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.11.1947
Рождение ребёнка
13.07.1950
Смерть
25.01.2005
Каменск-Уральск