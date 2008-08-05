Белуш (Шапутько) Мария Юлияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белуш (Шапутько) Мария Юлияновна

Место рождения

Раховец

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

Между 05.08.2008 и 08.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Шапутько Юлиан (Юлик)

Мать: Шапутько Серафима Семёновна

Раховец
Рождение ребёнка
01.08.1952

Сын: Белуш Павел Викентьевич

Отец ребёнка: Белуш Викентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1955

Сын: Белуш Викентий Викентьевич

Отец ребёнка: Белуш Викентий Дмитриевич

Смерть
Между 05.08.2008 и 08.08.2008
Минск
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