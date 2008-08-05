Белуш (Шапутько) Мария Юлияновна
Место рожденияРаховец
Дата рождения05.02.1925
Дата смертиМежду 05.08.2008 и 08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Отец: Шапутько Юлиан (Юлик)
Раховец
Рождение ребёнка
01.08.1952
Отец ребёнка: Белуш Викентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1955
Сын: Белуш Викентий Викентьевич
Отец ребёнка: Белуш Викентий Дмитриевич
Смерть
Между 05.08.2008 и 08.08.2008
Минск