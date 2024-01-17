Шапутько Юлиан (Юлик) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапутько Юлиан (Юлик)

Место рождения

Раховец

Дата рождения

1887

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шапутько Михаил

Мать: не указана

Раховец
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шапутько Николай Юльянович

Мать ребёнка: Шапутько Серафима Семёновна

Раховец
Рождение ребёнка
05.02.1925

Дочь: Белуш Мария Юлияновна

Мать ребёнка: Шапутько Серафима Семёновна

Раховец
Рождение ребёнка
15.07.1928

Сын: Шапутько Виктор Юлиянович

Мать ребёнка: Шапутько Серафима Семёновна

Раховец
Смерть
1960
Раховец
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