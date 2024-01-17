Шапутько Юлиан (Юлик)
Место рожденияРаховец
Дата рождения1887
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Шапутько Михаил
Раховец
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шапутько Николай Юльянович
Мать ребёнка: Шапутько Серафима Семёновна
Раховец
Рождение ребёнка
05.02.1925
Дочь: Белуш Мария Юлияновна
Мать ребёнка: Шапутько Серафима Семёновна
Раховец
Рождение ребёнка
15.07.1928
Сын: Шапутько Виктор Юлиянович
Мать ребёнка: Шапутько Серафима Семёновна
Раховец
Смерть
1960
Раховец