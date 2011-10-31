Белуш Павел Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1952
Дата смерти31.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952
Отец: Белуш Викентий Дмитриевич
Мать: Белуш Мария Юлияновна
Рождение ребёнка
?.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белуш Зинаида Францевна
Минск
Рождение ребёнка
10.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белуш Зинаида Францевна
Смерть
31.10.2011
Причина смерти: Болезнь