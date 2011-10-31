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Белуш Павел Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1952

Дата смерти

31.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952

Отец: Белуш Викентий Дмитриевич

Мать: Белуш Мария Юлияновна

Рождение ребёнка
?.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белуш Зинаида Францевна

Минск
Рождение ребёнка
10.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белуш Зинаида Францевна

Смерть
31.10.2011
Причина смерти: Болезнь
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