Белуш (Пастернак) Зинаида Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белуш (Пастернак) Зинаида Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белуш Павел Викентьевич

Минск
Рождение ребёнка
10.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белуш Павел Викентьевич

Смерть
Неизвестно
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