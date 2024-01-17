Белуш (Пастернак) Зинаида Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белуш Павел Викентьевич
Минск
Рождение ребёнка
10.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белуш Павел Викентьевич
Смерть
Неизвестно