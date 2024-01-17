Шапутько Серафима Семёновна
Место рожденияРаховец
Дата рождения1886
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шапутько Николай Юльянович
Отец ребёнка: Шапутько Юлиан (Юлик)
Раховец
Рождение ребёнка
05.02.1925
Дочь: Белуш Мария Юлияновна
Отец ребёнка: Шапутько Юлиан (Юлик)
Раховец
Рождение ребёнка
15.07.1928
Сын: Шапутько Виктор Юлиянович
Отец ребёнка: Шапутько Юлиан (Юлик)
Раховец
Смерть
1976
Раховец