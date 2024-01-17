Шапутько Серафима Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапутько Серафима Семёновна

Шапутько Серафима Семёновна

Место рождения

Раховец

Дата рождения

1886

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Раховец
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шапутько Николай Юльянович

Отец ребёнка: Шапутько Юлиан (Юлик)

Раховец
Рождение ребёнка
05.02.1925

Дочь: Белуш Мария Юлияновна

Отец ребёнка: Шапутько Юлиан (Юлик)

Раховец
Рождение ребёнка
15.07.1928

Сын: Шапутько Виктор Юлиянович

Отец ребёнка: Шапутько Юлиан (Юлик)

Раховец
Смерть
1976
Раховец
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close