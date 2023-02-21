Машковцев Пётр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Рождение ребёнка
1705
Сын: Машковцев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Устиния Петровна
Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743