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Машковцев Пётр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Машковцев Константин Афонасьевич

Мать: Машковцева Афросиния Яковлева

Рождение ребёнка
1705

Сын: Машковцев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Устиния Петровна

Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова

Рождение ребёнка
1720

Сын: Машковцев Сидор Петрович

Мать ребёнка: Машковцева Федосия Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машковцева Федосия Федотова

Место жительства
Неизвестно
Шумилки Машковцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Шумилки Машковцова, Вятский уезд, Вятская губерния
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