Машковцев Константин Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Машковцев Павел Константинович
Мать ребёнка: Машковцева Афросиния Яковлева
Рождение ребёнка
1668
Сын: Машковцев Козма Константинович
Мать ребёнка: Машковцева Афросиния Яковлева
Рождение ребёнка
1677
Сын: Машковцев Герасим Константинович
Мать ребёнка: Машковцева Афросиния Яковлева
Рождение ребёнка
1680
Сын: Машковцев Пётр Константинович
Мать ребёнка: Машковцева Афросиния Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710