Машковцева Афросиния Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1631
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1631
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Машковцев Павел Константинович
Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич
Рождение ребёнка
1668
Сын: Машковцев Козма Константинович
Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич
Рождение ребёнка
1677
Сын: Машковцев Герасим Константинович
Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич
Рождение ребёнка
1680
Сын: Машковцев Пётр Константинович
Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710