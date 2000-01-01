Машковцева Афросиния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашковцева Афросиния Яковлева

Машковцева Афросиния Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1631

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1631

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1665

Сын: Машковцев Павел Константинович

Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич

Рождение ребёнка
1668

Сын: Машковцев Козма Константинович

Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич

Рождение ребёнка
1677

Сын: Машковцев Герасим Константинович

Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич

Рождение ребёнка
1680

Сын: Машковцев Пётр Константинович

Отец ребёнка: Машковцев Константин Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машковцев Константин Афонасьевич

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close