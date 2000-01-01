Машковцева Федосия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Машковцев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Устиния Петровна
Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710