Машковцева Федосия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машковцева Федосия Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Машковцев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Устиния Петровна

Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Машковцев Сидор Петрович

Отец ребёнка: Машковцев Пётр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машковцев Пётр Константинович

Смерть
После 1710
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