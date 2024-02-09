Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Вьюхов Леонтий Игнатьев
Мать: Юхова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Худяков Козма Иванов
Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Худяков Ефим Иванов
Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов
Смерть
Неизвестно