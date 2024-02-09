Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Мать: Юхова Марфа Яковлева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Худяков Козма Иванов

Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Худяков Василий Иванов

Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Худяков Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Худяков Ефим Иванов

Отец ребёнка: Худяков Иван Данилов

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
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