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Худяков Иван Данилов

Место рождения

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Худяков Козма Иванов

Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Худяков Василий Иванов

Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Худякова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Худяков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Худяков Ефим Иванов

Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева

Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Власова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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