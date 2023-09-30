Худяков Иван Данилов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Худяков Козма Иванов
Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Худякова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Худяков Ефим Иванов
Мать ребёнка: Худякова (Ухова) Прасковья Леонтьева
Смерть
Неизвестно