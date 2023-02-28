Куранова Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 30 лет
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Куранова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
В семейном списке 1892 года 3 лет
Рождение ребёнка
15.08.1891 ст.
Дочь: Куранова Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
Восприемники: Нижегородской губернии крестьянин Андрей Михайлович Королев и мещанка Клавдия Николаевна Валова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 44 номер 92
Рождение ребёнка
02.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
Восприемники: казак Алексей Иванович Бородин и жена рядового Анисия Ивановна Боброва https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 30 номер 95
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
Восприемники: мещане Иван Никифорович Старцев и Клавдия Николаевна Валова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 52 номер114 В семейном списке 1895 года 1 год
Рождение ребёнка
06.11.1896 ст.
Сын: Куранов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
Восприемники: казак Иван Михаилович Куранов и Рыльская мещанка Александра Павловна Залубина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 76 номер 151
Рождение ребёнка
24.06.1898 ст.
Дочь: Куранова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
Восприемники: казак Сергей Иванович Елизаров и Антонина Николаевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 43 номер 70
Смерть
Неизвестно