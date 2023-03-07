Куранов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1896 ст.
Дата смерти06.04.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1896 ст.
Восприемники: казак Иван Михаилович Куранов и Рыльская мещанка Александра Павловна Залубина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 76 номер 151
Смерть
06.04.1897 ст.
Умер от малокровия в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 9 номер 15