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Куранов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.11.1896 ст.

Дата смерти

06.04.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1896 ст.

Отец: Куранов Дмитрий Иванович

Мать: Куранова Пелагея Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иван Михаилович Куранов и Рыльская мещанка Александра Павловна Залубина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 76 номер 151
Смерть
06.04.1897 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от малокровия в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 9 номер 15
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