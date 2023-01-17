Куранов Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1892 ст.
Дата смерти25.12.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1892 ст.
Восприемники: казак Алексей Иванович Бородин и жена рядового Анисия Ивановна Боброва https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 30 номер 95
Смерть
25.12.1892 ст.
Умер от бронхита в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 68 номер 246