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Куранов Федор Дмитриевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.09.1892 ст.

Дата смерти

25.12.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1892 ст.

Отец: Куранов Дмитрий Иванович

Мать: Куранова Пелагея Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Алексей Иванович Бородин и жена рядового Анисия Ивановна Боброва https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 30 номер 95
Смерть
25.12.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от бронхита в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 68 номер 246
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