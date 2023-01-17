Куранова Наталия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Наталия Дмитриевна

Куранова Наталия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.08.1891 ст.

Дата смерти

18.08.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1891 ст.

Отец: Куранов Дмитрий Иванович

Мать: Куранова Пелагея Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии крестьянин Андрей Михайлович Королев и мещанка Клавдия Николаевна Валова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 44 номер 92
Смерть
18.08.1891 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла казака от каталепсии в возрасте 3 дня https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 42 номер 77
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close