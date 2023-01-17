Куранова Наталия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1891 ст.
Дата смерти18.08.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1891 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии крестьянин Андрей Михайлович Королев и мещанка Клавдия Николаевна Валова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 44 номер 92
Смерть
18.08.1891 ст.
Умерла казака от каталепсии в возрасте 3 дня https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 42 номер 77