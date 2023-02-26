Клюшев Иван Тимофеев
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Клюшев Тимофей
Мать: не указана
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
20.09.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813
Сын: Клюшев Стефан Иванов
Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Клюшев Матвей (он же Моисей) Иванов
Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Клюшев Дмитрий ст
Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрий мл
Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева
Смерть
1854