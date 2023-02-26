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Клюшев Иван Тимофеев

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Клюшев Тимофей

Мать: не указана

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
20.09.1808

Жена: Клюшева Ульяния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813

Сын: Клюшев Стефан Иванов

Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Клюшев Матвей (он же Моисей) Иванов

Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Клюшев Дмитрий ст

Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрий мл

Мать ребёнка: Клюшева Ульяния Тимофеева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1854
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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