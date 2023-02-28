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Клюшев Стефан Иванов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Клюшев Иван Тимофеев

Мать: Клюшева Ульяния Тимофеева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Клюшев Ананья Стефанов

Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Клюшев Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева Александра Иосифова

Смерть
Неизвестно
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