Клюшев Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Клюшев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Клюшев Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Клюшева Александра Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно