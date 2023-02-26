Клюшева Александра Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева Александра Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Клюшев Ананья Стефанов

Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Клюшев Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно
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