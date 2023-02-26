Клюшева Александра Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Клюшев Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Клюшев Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюшев Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно