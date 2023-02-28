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Чернятев Данило Семёнов

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.

Отец: Чернятев Семён Игнатьевич

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Чернятев Иван Данилов

Мать ребёнка: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Чернятев Григорий Данилов

Мать ребёнка: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Чернятев Дей Данилов

Мать ребёнка: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Чернятев Селиверст Данилов

Мать ребёнка: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Чернятева Наталия Данилова

Мать ребёнка: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Чернятева Фёкла Данилова

Мать ребёнка: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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