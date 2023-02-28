Чернятев Данило Семёнов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1769 ст.
Отец: Чернятев Семён Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Мать ребёнка: - Евфимия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Чернятев Григорий Данилов
Мать ребёнка: - Евфимия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Чернятев Дей Данилов
Мать ребёнка: - Евфимия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Чернятев Селиверст Данилов
Мать ребёнка: - Евфимия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Чернятева Наталия Данилова
Мать ребёнка: - Евфимия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Чернятева Фёкла Данилова
Мать ребёнка: - Евфимия -
Смерть
Неизвестно