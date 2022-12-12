- Евфимия -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Чернятев Григорий Данилов
Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Чернятев Дей Данилов
Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Чернятев Селиверст Данилов
Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Чернятева Наталия Данилова
Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Чернятева Фёкла Данилова
Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов
Смерть
Неизвестно