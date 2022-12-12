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- Евфимия -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Чернятев Иван Данилов

Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Чернятев Григорий Данилов

Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Чернятев Дей Данилов

Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Чернятев Селиверст Данилов

Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Чернятева Наталия Данилова

Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Чернятева Фёкла Данилова

Отец ребёнка: Чернятев Данило Семёнов

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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