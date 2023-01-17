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Чернятев Григорий Данилов

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1799 ст.

Дата смерти

Около 1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.

Отец: Чернятев Данило Семёнов

Мать: - Евфимия -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Губкина Прасковья Никофоровна

Бракосочетание
05.11.1839 ст.

Жена: Губкина Прасковья Никофоровна

Рождение ребёнка
16.01.1841 ст.

Дочь: Чернядьева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1842 ст.

Сын: Чернятев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Сын: Чернядьев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Чернядьев Абросим Григорьевич

Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1855 ст.
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