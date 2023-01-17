Чернятев Григорий Данилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1799 ст.
Дата смертиОколо 1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.
Отец: Чернятев Данило Семёнов
Мать: - Евфимия -
Бракосочетание
05.11.1839
Бракосочетание
05.11.1839 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1841 ст.
Дочь: Чернядьева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна
Рождение ребёнка
02.10.1842 ст.
Сын: Чернятев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Сын: Чернядьев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Чернядьев Абросим Григорьевич
Мать ребёнка: Губкина Прасковья Никофоровна
Смерть
Около 1855 ст.