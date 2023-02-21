Абрамова Дарья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Дарья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Абрамов Григорий Абрамов

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Ларионов

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
10.12.1889

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Ларионов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Андрей Ларионов

Смерть
Неизвестно
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