Абрамова Дарья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Ларионов
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
10.12.1889
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Ларионов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно