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Абрамов Григорий Абрамов

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Абрамов Андрей Ларионов

Мать: Абрамова Дарья Дмитриева

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Абрамов Наталья Дмитриевна

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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