Абрамов Григорий Абрамов
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Абрамов Андрей Ларионов
Мать: Абрамова Дарья Дмитриева
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
19.10.1908
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно