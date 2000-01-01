Абрамов Андрей Ларионов
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рождения21.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1858
Отец: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Абрамова Дарья Дмитриева
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
10.12.1889
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Абрамова Дарья Дмитриева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Дарья Дмитриева
Смерть
Неизвестно