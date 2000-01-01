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Абрамов Андрей Ларионов

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

21.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1858

Отец: Абрамов Ларион

Мать: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Абрамов Григорий Абрамов

Мать ребёнка: Абрамова Дарья Дмитриева

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
10.12.1889

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Абрамова Дарья Дмитриева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Дарья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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