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Шерстобитова Александра Александровна

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шерстобитов Александр Григорьевич

Мать: Шерстобитова Александра Григорьевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
Около 1900
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
есть семейное фото Шерстобитовых, сделанное в фотоателье Козьмы Петровича Завьялова, которое располагалось в Верхнеуральске на углу Благовещенской улицы и Богоявленского переулка
Работа или профессия
1924
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
учительница пения в Ялуторовской школе-семилетке №11
Смерть
1967
Пермь, Пермский, Пермский край

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