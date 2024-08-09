Шерстобитова Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Место жительства
Около 1900
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
есть семейное фото Шерстобитовых, сделанное в фотоателье Козьмы Петровича Завьялова, которое располагалось в Верхнеуральске на углу Благовещенской улицы и Богоявленского переулка
Работа или профессия
1924
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
учительница пения в Ялуторовской школе-семилетке №11
Смерть
1967
Пермь, Пермский, Пермский край