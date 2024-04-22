Ларивонова Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиМежду 1840 и 1845
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Филипп Кузьмич / Козьмич
Бракосочетание
12.10.1802 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 173. Метрические книги и брачные... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1803 ст.
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларивонов Дмитрий Ларионович
дата крещения - 29.09.1803 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - с. Ефимьево Переславской округи крестьянская дочь девка Марья Филипповна Источ... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 43 года, муж - Дмитрий Ларионович, 41 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 53, муж - Дмитрий Ларионович, 51 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларивонов Дмитрий Ларионович
Смерть
Между 1840 и 1845