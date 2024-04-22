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Ларивонова Анна Филипповна

Место рождения

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Между 1840 и 1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Филипп Кузьмич / Козьмич

Мать: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.10.1802 ст.

Муж: Ларивонов Дмитрий Ларионович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 173. Метрические книги и брачные... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1803 ст.

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларивонов Дмитрий Ларионович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.09.1803 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - с. Ефимьево Переславской округи крестьянская дочь девка Марья Филипповна Источ... Показать все
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 43 года, муж - Дмитрий Ларионович, 41 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 53, муж - Дмитрий Ларионович, 51 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларивонов Дмитрий Ларионович

Смерть
Между 1840 и 1845
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