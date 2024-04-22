Ларивонов Дмитрий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 9 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты до... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 11 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 12 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты до... Показать все
Бракосочетание
12.10.1802 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 173. Метрические книги и брачные... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1803 ст.
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ларивонова Анна Филипповна
дата крещения - 29.09.1803 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - с. Ефимьево Переславской округи крестьянская дочь девка Марья Филипповна Источ... Показать все
Восприемник
04.10.1807 ст.
Восприемник у Пелагеи Матвеевны, дочери Матвея Мартьяновича
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 41 года, жена - Анна Филипповна, 43 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 51, жена - Анна Филипповна, 53 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6.... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 56 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Дмитриевна
Мать ребёнка: Ларивонова Анна Филипповна
Смерть
Между 1845 и 1870