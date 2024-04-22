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Ларивонов Ларион Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Василий Васильевич

Мать: Фекла Терентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.10.1765 ст.

Жена: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 3. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ларивонова Агафья Ларионовна

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ларивонова Дарья Ларионовна

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ларивонов Игнатий Ларионович

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ларивонов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ларивонов Филипп Ларионович

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Марья Ларионовна

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Добавлена предположительно, документального подтверждения родства нет. В 4 РС нет.
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 13 возраст по нынешней ревизии (1782) - 32 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ларивонов Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник
11.10.1784 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Филиппа Филипповича, сына Филиппа Максимовича
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 48 лет, жена - Ирина Яковлевна, 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 50 лет, жена - Ирина Яковлевна, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 5... (не дописано), жена - Ирина Яковлевна, 49 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № ... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830
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