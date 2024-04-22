Ларивонов Ларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Василий Васильевич
Мать: Фекла Терентьевна
Бракосочетание
12.10.1765 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 3. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ларивонова Агафья Ларионовна
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ларивонова Дарья Ларионовна
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ларивонов Игнатий Ларионович
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ларивонов Иван Ларионович
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ларивонов Филипп Ларионович
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Марья Ларионовна
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Добавлена предположительно, документального подтверждения родства нет. В 4 РС нет.
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 13 возраст по нынешней ревизии (1782) - 32 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ларивонов Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Ларивонова Ирина Яковлевна
Восприемник
11.10.1784 ст.
Восприемник у Филиппа Филипповича, сына Филиппа Максимовича
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 48 лет, жена - Ирина Яковлевна, 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 50 лет, жена - Ирина Яковлевна, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 5... (не дописано), жена - Ирина Яковлевна, 49 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № ... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830