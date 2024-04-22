Ларивонов Иван Ларионович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиМежду 1807 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 7 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Бракосочетание
20.10.1791 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 108. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесс... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 17 лет, жена - Евдокея Ильинична, 22 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 20 лет, жена - Евдокея Ивановна, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 21 год, жена - Евдокея Ивановна, 27 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1796 ст.
Сын: Ларивонов Акила / Акил Иванович
Мать ребёнка: Ларивонова Евдокея / Авдотья Ильинична
дата крещения - 19.07.1796 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Терентий Вахромеевич Источник: ГАЯО "Архив Государстве... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1802 ст.
Мать ребёнка: Ларивонова Евдокея / Авдотья Ильинична
место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Спиридон Федорович Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирс... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806
Мать ребёнка: Ларивонова Евдокея / Авдотья Ильинична
Родители добавлены предположительно, документального подтверждения родства нет
Восприемник
17.08.1805 ст.
Восприемник у Кабанова Фрола Филипповича
Восприемник
25.09.1807 ст.
Восприемник у Кабановой Ефросиньи Филипповны
Смерть
Между 1807 и 1830