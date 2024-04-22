Ларивонов Акила / Акил Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1796 ст.
Дата смерти30.07.1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.07.1796 ст.
дата крещения - 19.07.1796 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Терентий Вахромеевич Источник: ГАЯО "Архив Государстве... Показать все
Смерть
30.07.1801 ст.
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 причина - корью Источник: ГАЯО Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области Государственный архи... Показать все