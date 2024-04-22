Ларивонов Акила / Акил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаривонов Акила / Акил Иванович

Ларивонов Акила / Акил Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.07.1796 ст.

Дата смерти

30.07.1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1796 ст.

Отец: Ларивонов Иван Ларионович

Мать: Ларивонова Евдокея / Авдотья Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.07.1796 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Терентий Вахромеевич Источник: ГАЯО "Архив Государстве... Показать все
Смерть
30.07.1801 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 причина - корью Источник: ГАЯО Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области Государственный архи... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close