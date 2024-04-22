Ларивонова Евдокея / Авдотья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиМежду 1840 и 1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Илья Терентьевич
Бракосочетание
20.10.1791 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 108. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесс... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 22 года, муж - Иван Ларионович, 17 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 26 лет, отчество - Ивановна, муж - Иван Ларионович, 20 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 27 лет, отчество - Ивановна, муж - Иван Ларионович, 21 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1796 ст.
Сын: Ларивонов Акила / Акил Иванович
Отец ребёнка: Ларивонов Иван Ларионович
дата крещения - 19.07.1796 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Терентий Вахромеевич Источник: ГАЯО "Архив Государстве... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1802 ст.
Отец ребёнка: Ларивонов Иван Ларионович
место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Спиридон Федорович Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирс... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806
Отец ребёнка: Ларивонов Иван Ларионович
Родители добавлены предположительно, документального подтверждения родства нет
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 59 лет, вдова Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты до... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 69, вдова Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомос... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845