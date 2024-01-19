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(Ларивонова) Ефросинья Дмитриевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.09.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1803 ст.

Отец: Ларивонов Дмитрий Ларионович

Мать: Ларивонова Анна Филипповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.09.1803 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - с. Ефимьево Переславской округи крестьянская дочь девка Марья Филипповна Источ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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