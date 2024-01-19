Филипп Кузьмич / Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Кузьмич / Козьмич

Место рождения

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ларивонова Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Добавлена предположительно, документального подтверждения родства нет.
Смерть
Неизвестно
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