Филипп Кузьмич / Козьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ларивонова Анна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Добавлена предположительно, документального подтверждения родства нет.
Смерть
Неизвестно