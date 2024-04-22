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Марья Филипповна

Место рождения

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп Кузьмич / Козьмич

Мать: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Добавлена предположительно, документального подтверждения родства нет.
Восприемник
20.09.1803 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивоновой Ефросиньи Дмитриевны
Смерть
Неизвестно
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