Марья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп Кузьмич / Козьмич
Добавлена предположительно, документального подтверждения родства нет.
Восприемник
20.09.1803 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ларивоновой Ефросиньи Дмитриевны
Смерть
Неизвестно