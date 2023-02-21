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Поля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1933

Сын: Сапрыкин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил

Смерть
Неизвестно
Губкин, Губкинский, Белгородская область
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