Сапрыкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1933
Сын: Сапрыкин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Поля
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Поля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Поля
Арест
Неизвестно
Смерть
Неизвестно