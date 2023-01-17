Сапрыкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкин Михаил

Сапрыкин Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1933

Сын: Сапрыкин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Поля

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Поля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Поля

Арест
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close