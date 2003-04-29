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Сапрыкин Вячеслав Михайлович

Место рождения

Губкин, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

12.03.1933

Дата смерти

29.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933

Отец: Сапрыкин Михаил

Мать: Поля

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Сапрыкина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Воробьёва Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Сапрыкина Валентина Ивановна

Смерть
29.04.2003

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