Сапрыкин Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.03.1933
Дата смерти29.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933
Отец: Сапрыкин Михаил
Мать: Поля
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Сапрыкина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Воробьёва Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Сапрыкина Валентина Ивановна
Смерть
29.04.2003