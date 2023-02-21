Чередова Улита Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Улита Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Чередов Афанасий Агапов

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агафья Агапитова

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Евдокия Агапитова

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Агапитова

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Чередов Иван Агапов

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чередов Лев Агапитов

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чередов Герасим Агапитов

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Фиона Агапитова

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чередов Пётр Агапитов

Отец ребёнка: Чередов Агап Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Агап Петров

Смерть
Неизвестно
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