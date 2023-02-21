Чередова Улита Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агафья Агапитова
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Евдокия Агапитова
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Агапитова
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Чередов Иван Агапов
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Чередов Лев Агапитов
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Фиона Агапитова
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Чередов Агап Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Агап Петров
Смерть
Неизвестно