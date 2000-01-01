Чередов Афанасий Агапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Чередов Агап Петров
Мать: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Орина Афанасьева
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Николай Афанасьев
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Чередов Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Лисавета Афанасьева
Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Федора Семёнова
Смерть
1827