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Чередов Афанасий Агапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Чередов Агап Петров

Мать: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Орина Афанасьева

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чередов Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Лисавета Афанасьева

Мать ребёнка: Чередова Федора Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Федора Семёнова

Смерть
1827
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