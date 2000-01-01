Чередов Иван Агапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Чередов Агап Петров
Мать: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чередов Иван Иванов
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Чередов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824