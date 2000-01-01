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Чередов Иван Агапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Чередов Агап Петров

Мать: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Иван Иванов

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Чередов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Леонтьевна

Смерть
1824
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