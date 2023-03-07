Наймушин Иван Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Наймушин Параскева Иванов
Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821