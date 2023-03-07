Наймушин Иван Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушин Иван Артемьев

Наймушин Иван Артемьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Наймушин Артемий Яковлев

Мать: Наймушина Авдотья Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Наймушин Параскева Иванов

Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Наймушин Семен Иванов

Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Наймушина Ефимия Михайлова

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Ефимия Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close