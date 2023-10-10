Наймушина Авдотья Спиридонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Парасковья Артемьева
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ульяна Артемьева
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Дарья Артемьева
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Пелагия Артемьева
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Степанида Артемьева
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Неонила Артемьева
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1771