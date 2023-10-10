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Наймушина Авдотья Спиридонова

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Парасковья Артемьева

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Наймушин Трефил Артемьев

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Наймушин Кузма Артемьев

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ульяна Артемьева

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Дарья Артемьева

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Пелагия Артемьева

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Степанида Артемьева

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Наймушин Семен Артемьев

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Неонила Артемьева

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Наймушин Иван Артемьев

Отец ребёнка: Наймушин Артемий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Артемий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1771
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