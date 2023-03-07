Наймушина Ефимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Наймушин Параскева Иванов
Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821