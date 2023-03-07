Наймушина Ефимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Ефимия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Наймушин Параскева Иванов

Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Наймушин Семен Иванов

Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Наймушин Иван Артемьев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Иван Артемьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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