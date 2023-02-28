Асеев (однодворец) Леонтий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Асеев (однодворец) Константин Николаевич

Мать: Асеева Акилина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Щеулова Евдокия Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дарья Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Тарасова Прасковья Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1871

Дочь: Асеева Дарья Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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