Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Щеулова Евдокия Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дарья Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Тарасова Прасковья Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
25.02.1871
Дочь: Асеева Дарья Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно