Асеева Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Щеулова Евдокия Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дарья Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Тарасова Прасковья Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Рождение ребёнка
25.02.1871
Дочь: Асеева Дарья Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Смерть
Неизвестно