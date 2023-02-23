Асеева Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева Мария Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Щеулова Евдокия Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дарья Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Тарасова Прасковья Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1871

Дочь: Асеева Дарья Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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