Асеева Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти24.02.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1868