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Асеева Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.02.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Константин Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Константин Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев (однодворец) Константин Николаевич

Смерть
24.02.1868
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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