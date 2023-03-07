Асеев (однодворец) Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Константин Николаевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

19.12.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Асеев (однодворец) Николай Евстафьевич

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Асеева Акилина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Асеева Акилина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Акилина Ивановна

Смерть
19.12.1869
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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