Асеев (однодворец) Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти19.12.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Асеев (однодворец) Николай Евстафьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Асеева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Асеева Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Акилина Ивановна
Смерть
19.12.1869